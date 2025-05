Motta tenta tomar a anistia das mãos de Alcolumbre

O presidente da Câmara, Hugo Motta, iniciou uma disputa com o Senado pela condução do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na segunda-feira, Motta convocou uma reunião com líderes partidários para discutir a possibilidade da Câmara tramitar um projeto de anistia, algo que ele chamou de "anistia modulada".



A movimentação surpreende porque, até a semana passada, o protagonismo estava nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que havia negociado com ministros do Supremo um projeto que previa a absorção de um crime pelo outro para amenizar as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Agora, com essa iniciativa, a Câmara de Hugo Motta parece enviar um recado claro: "espera aí, a gente também tem aqui... Quem manda aqui sou eu".

Na reunião convocada por Motta ficou claro que ele tem bastante apoio dos partidos do Centrão, porém enfrenta a resistência de duas das maiores bancadas: do PL do Bolsonaro e do PT do Lula.