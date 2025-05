Crise do INSS aumenta bateção de cabeça no governo

A "bateção de cabeça" no governo contrasta com outros temas importantes que acabam ficando em segundo plano, como o programa de data centers que o governo deve lançar para atrair investimentos estrangeiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na Califórnia, onde conseguiu uma resposta positiva das grandes empresas de tecnologia. Durante as reuniões com executivos da Amazon, Google e Nvidia, a apresentação da reforma tributária brasileira, que isenta de impostos grande parte dos investimentos em infraestrutura tecnológica, foi bem recebida e abriu caminho para negociações promissoras.

No entanto, a comunicação do Palácio só estava preocupada em responder o Nikolas Ferreira, deixando de lado temas como inteligência artificial, marco regulatório das big techs, coisas que realmente afetam o dia a dia das pessoas. Essa desorientação seria reveladora de uma deficiência intrínseca do governo. "Quando você não tem uma Casa Civil que opera, que funciona, dificilmente o governo vai ter sucesso", finaliza Toledo.

