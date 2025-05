Tarcísio ganha batalha no Supremo e simpatia do centrão

Segundo Toledo, a mudança representa um retrocesso. "Isso é só o começo. Porque é uma política deliberada, ou seja, se você é preto, pardo, para usar o linguajar do IBGE, e mora na periferia, seu risco de morrer morto pela polícia aumentou", alerta o colunista. Ao mesmo tempo, cresce a especulação sobre uma possível chapa presidencial bolsonarista para 2026 encabeçada por Tarcísio, tendo Michelle Bolsonaro como vice.

O deputado Filipe Barros (PL-PR), embora ainda defenda a candidatura de Bolsonaro, já faz menções positivas a Tarcísio, indicando uma sutil mudança de discurso entre os que antes insistiam não haver plano alternativo ao ex-presidente. O PL tem encomendado pesquisas para medir a viabilidade eleitoral de Tarcísio e Michelle, esta última sendo testada com mais frequência que os próprios filhos de Bolsonaro.

Esses movimentos são interpretados como resultado da pressão do centrão para que Bolsonaro apoie Tarcísio. Lideranças do bloco têm sinalizado que, se Bolsonaro insistir em apoiar o filho Eduardo, poderiam mudar de lado. Embora ainda sejam sinais sutis, indicam uma possível reconfiguração do campo conservador para as próximas eleições presidenciais.

Enquanto o governo federal acumula crises e oportunidades perdidas por falta de coordenação, o governador paulista consolida sua posição e amplia suas perspectivas políticas, dando maior esperança ao campo bolsonarista para recuperar espaço no cenário nacional.

