Os caras-pintadas e enrugadas se reencontram em lados opostos da Câmara

Com o impeachment de Dilma Rousseff em 2015/2016, Lindbergh e Sóstenes se posicionaram em lados completamente opostos. A polarização se intensificou com o bolsonarismo, e o atual líder do PL tornou-se um dos principais articuladores do projeto que equiparava o aborto ao homicídio. Mesmo assim, os dois mantiveram contato frequente e, segundo Sóstenes, continuam sendo bons amigos.

Essa antiga relação voltou a ser relevante quando Gleisi Hoffmann, companheira de Lindbergh, assumiu a articulação política do governo. Diante do impasse com a anistia que afeta a pauta da Câmara, coube a ela melhorar as relações com o Congresso, incluindo a maior bancada da Casa, o PL.

Foi nesse contexto que Lindbergh ligou para "seu velho conhecido dos tempos de caras-pintadas", como diz Bilenky, e o convidou para uma reunião na residência que divide com Gleisi. O encontro não ocorreu no Palácio do Planalto para evitar críticas da base bolsonarista ao deputado.

Na pauta estavam as emendas parlamentares. Segundo Sóstenes, as emendas impositivas da bancada do PL estavam todas paradas. "O governo estava com muita resistência a liberar as impositivas que são obrigatórias", explica Bilenky, apontando que o jogo é complexo, pois o próprio líder do PL já disse que eles estão usando as emendas de comissão que cabem ao partido "para pressionar, chantagear, deputados a votarem a favor da anistia".

A história tem sua ironia: o movimento que contribuiu para derrubar um presidente agora tem seus principais representantes em posições centrais no debate sobre anistia a supostos golpistas. Como lembram Bilenky e José Roberto de Toledo, tudo começou quando Collor, em um gesto desesperado, convocou a população a vestir preto em um domingo para protestar contra o impeachment. A reação popular foi exatamente oposta. "Foi quando o Lindbergh e o Sóstenes entraram para a política no domingo seguinte. Foi a origem dos dois", completou o colunista do UOL.