Túnel subterrâneo liga Lina Bo Bardi a Pietro no Masp

"O casal está reconectado pelo subterrâneo", resume Toledo. A obra, complexa e desafiadora devido à infraestrutura oculta do subsolo paulistano, foi recentemente concluída, permitindo pela primeira vez a passagem direta entre os dois prédios. A abertura ao público está prevista para setembro.

Além do avanço arquitetônico, o novo túnel abre espaço para repensar a mobilidade urbana na região. A rua que separa os prédios foi fechada para a construção da galeria e, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o trânsito local melhorou após o bloqueio.

Isso fortalece o pleito do Masp para tornar o fechamento definitivo, criando uma esplanada pública que una ainda mais o museu à cidade. "A cultura só ajuda o trânsito", brinca Thais Bilenky.

O projeto, financiado majoritariamente com recursos privados, reflete também a força da colaboração entre o setor cultural e o empresariado. "É uma boa notícia rara - mais uma coisa para a cidade e uma grande atração turística", celebra Toledo.

Com a inauguração do novo prédio Pietro e a futura abertura do túnel, o Masp amplia não só sua capacidade expositiva, mas também seu papel como um espaço urbano vivo, acessível e integrado à rotina dos paulistanos.

