Senadores querem tocar coração de Virginia, mas deixam seu bolso intacto

A CPI, que deveria investigar crimes como lavagem de dinheiro no mercado de apostas online, acabou servindo de palco para selfies de parlamentares como Cleitinho (Republicanos-MG), que declarou: "Queria tocar seu coração, para parar de fazer propaganda desses tipos de jogos". Mas, como observou Toledo, "no bolso eles não tocam".

O setor movimenta bilhões e, após anos de vácuo regulatório, passou a ser legalizado e fiscalizado em 2024, com a exigência de outorga de R$ 30 milhões por empresa e pagamento mensal de 12% do lucro líquido. "O cassino está no seu bolso, está no celular", alertou Toledo, destacando o risco de vício e o apelo entre jovens e pessoas de baixa renda. Virginia, ao ser questionada, negou cláusulas contratuais ligadas a perdas dos apostadores, embora tenha admitido bônus atrelado ao lucro das empresas.

A regulamentação atual obriga influenciadores a declarar publicamente quando estão sendo pagos para divulgar apostas. "É propaganda da ruína", definiu Toledo, apontando que, assim como ocorreu com o cigarro, a única forma de mitigar o problema seria restringir a propaganda. Enquanto isso, políticos seguem elogiando Virginia como empresária de sucesso, mas evitando qualquer confronto com os interesses econômicos por trás das casas de apostas.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.