Rui Costa dá sinal verde, e Senado aprova 'autolicença' ambiental

O Senado aprovou um projeto que estabelece o licenciamento ambiental autodeclaratório no Brasil, permitindo que empreendedores concedam licenças a si próprios. A aprovação aconteceu após articulação reservada entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a relatora Tereza Cristina, sem participação do Ministério do Meio Ambiente.

O projeto é chamado de a mãe de todas as boiadas", diz Thais Bilenky ao analisar o projeto que organizações ambientais conseguiram barrar durante toda a gestão Bolsonaro. "É um projeto que estava sempre sendo muito monitorado", conta a colunista, lembrando um alerta de uma ex-presidente do Ibama temos atrás: "Foi todo mundo para Dubai, para COP, e eu vou ficar aqui porque a gente não pode piscar que eles mexem com esse projeto."