Tarcísio lança um 'Bolsa Família com pegada gospel'

O movimento não foi isolado. Eduardo Leite confirmou sua pré-candidatura presidencial, Caiado prometeu vitória da direita e Ratinho Júnior apostou no etarismo: "O Brasil é governado há 40 anos pela geração das décadas de 50 e 60. Agora é a hora da minha geração governar o Brasil."

"Os candidatos contra o governo estão todos na rua, declaradamente", analisa Toledo. "Isso acontece porque o governo está fraco e claramente o sentimento é pela mudança."

A movimentação ganhou impulso com turbulências no bolsonarismo, incluindo pressão de Michelle Bolsonaro na comunicação do PL após áudios revelarem preferência por Lula em detrimento dela nas pesquisas.

"De todos os nomes da oposição, tirando Bolsonaro, que está entre a cadeia e a fuga, o melhor nas pesquisas é o da Michelle. Melhor do que o Tarcísio por enquanto", observa Toledo, não descartando eventual aliança.

O "Superação SP" representa mais que um programa social: é a primeira jogada de Tarcísio para 2026, combinando transferência de renda, apelo religioso e narrativa de superação numa fórmula que pretende rivalizar com o Bolsa Família.

