Pessimismo dos otimistas, e a continência que brigadeiro não deu ao capitão

Uma pesquisa exclusiva do Ipsos-Ipec revela um fenômeno curioso na opinião pública brasileira: enquanto os cidadãos demonstram pessimismo coletivo sobre o futuro do país, mantêm-se otimistas em relação às suas situações pessoais. Os dados expõem uma contradição que pode definir os rumos políticos do Brasil.

O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.

"O brasileiro está de mau-humor, só que ele só está de mau-humor coletivamente. Individualmente, ele continua um otimista", explica Toledo ao apresentar os resultados da pesquisa sobre confiança do consumidor. "Comigo tá tudo bem, o problema são os outros", resume o colunista sobre a mentalidade predominante.