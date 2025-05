Haddad faz Congresso optar entre emendas e apoio da Faria Lima

"Esse bode na sala é esse, eles vão ter que escolher. Você quer ficar com o capital, que está te pressionando, ou você quer ficar com as suas emendas parlamentares?", resumiu Toledo. A operação forçou uma escolha: o Congresso ficará com as emendas do mercado financeiro ou com as emendas do orçamento da União?

Como definiu Toledo, foi uma semana inteira de aula prática de política contemporânea sobre como se movimentam os diferentes atores do poder quando seus interesses são ameaçados.

