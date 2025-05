Marina sofreu linchamento político 30 anos antes dos ataques no Senado

O atual governador do Acre, Gladson Cameli (PP), sobrinho do governador que acusou Marina de ter embargado a estrada de Cruzeiro do Sul, a elogiou.

"Atualmente, exercendo o segundo mandato de governador do Acre, tendo sido senador da República e deputado federal por dois mandatos, eu compreendo cada vez mais que a coragem, o conhecimento e a sabedoria da ministra Marina", declarou ao podcast A Hora.

"Quando meu tio foi governador, eu era adolescente, mas entendo que a intenção dele era desenvolver o Estado, uma vez que pavimentar a BR-364 era um grande anseio de uma população que amargava o isolamento e buscava desenvolvimento econômico e social do Vale do Juruá, distante cerca de 600 quilômetros da nossa capital, Rio Branco", afirmou Cameli.

"Hoje nós vivenciamos uma crise climática que afeta o planeta, e aqui no Acre não tem sido diferente. O fato é que todos os alertas e discursos que ela faz há décadas não são uma narrativa fantasiosa. Hoje é uma lamentável realidade, que exige de cada um de nós que sejamos responsáveis e comprometidos com o tempo que ainda nos resta como agentes essenciais na defesa da vida na Terra para esta e as próximas gerações."

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. Na TV, é exibido às 16h. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.