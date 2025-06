O cardápio que Lula apresenta aos líderes partidários para zerar as contas

Segundo Thais Bilenky, o ministro enfatizou a necessidade de manter tudo em sigilo, "que os primeiros a saber e decidir juntos são os presidentes da Câmara e do Senado" para evitar repetir o erro de atropelamento da primeira tentativa com o IOF. As medidas já estão prontas e terão impacto principalmente a partir de 2026, estendendo-se para 2027 e anos seguintes.

No centro da proposta estão cortes nas isenções fiscais, os chamados gastos tributários. A Zona Franca de Manaus custa algumas dezenas de bilhões de reais por ano, enquanto as isenções para o setor do agronegócio somam mais de R$ 80 bilhões anuais. O governo precisa encontrar cerca de R$ 50 bilhões em economia para atingir o centro da meta fiscal.

As mudanças estruturais seguem o princípio da anualidade tributária. Se mexer na estrutura do imposto, é preciso mudar esse ano para valer no próximo, diferentemente do aumento de alíquota que pode ser feito com uma canetada, mudar do dia para a noite. Algumas propostas podem exigir emenda constitucional, prolongando o processo de votação.

A estratégia representa uma guinada política após a crise do IOF. "Não adianta a gente tomar decisão sem negociar antes com quem vai ter que avalizar", declarou Lula, sinalizando que o governo aprendeu com o erro anterior. Haddad recuou politicamente, comprometendo-se a não anunciar nada antes da aprovação do Congresso. Para José Roberto de Toledo, o governo quer evitar "essa bola de neve" que poderia inviabilizar a aprovação de outras pautas.

O momento é delicado para Lula, com pesquisa Quaest mostrando 57% de desaprovação - o maior patamar da carreira presidencial. O presidente mantém saldo positivo apenas entre eleitores acima de 60 anos, nordestinos, pessoas com renda até dois salários mínimos e menos escolarizados. "Isso gera um caldo político para o Lula que dificulta o trabalho de articulação no Congresso", observou Bilenky.

Apesar das dificuldades, o Centrão avalia que Lula ainda tem "muito sinal vital" e pode melhorar com aprovação das medidas fiscais. A estratégia presidencial foca em conquistar Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Motta presidente da Câmara, as duas peças fundamentais para aprovar políticas que possam reverter em popularidade no ano eleitoral. O objetivo é atingir o centro da meta fiscal para dar espaço ao Banco Central reduzir juros e melhorar indicadores econômicos.