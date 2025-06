A fila do jatinho e o almoço salgado do Congresso

Esta é a newsletter A Hora. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email todo sábado. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.



O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o Marco Civil da Internet, dividindo-se em três correntes sobre como as plataformas digitais devem ser responsabilizadas por conteúdos. A disputa central gira em torno do artigo 19, que atualmente estabelece que as plataformas só respondem por danos se desacatarem decisão judicial.

O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.

"O Supremo está decidindo até onde elas têm que responder, se elas precisam esperar uma decisão judicial para agir, se elas têm que agir de antemão", explicou Bilenky. Três grupos se formaram: o primeiro, linha dura, inclui Fux, Toffoli e Fachin, que defendem a obrigação das plataformas derrubarem conteúdos por iniciativa própria. "O voto do Toffoli é o mais duro de todos, e o Fachin foi na linha dele querendo derrubar esse artigo", detalhou Bilenky. Moraes e Cármen Lúcia devem acompanhar.