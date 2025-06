Quem é quem na fila do jatinho do governo

Segundo informações obtidas via Lei de Acesso à Informação junto ao Comando da Aeronáutica, o presidente da República possui aeronave própria e não compete por espaço. O vice-presidente Geraldo Alckmin é o primeiro da fila. Em seguida vêm os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal.

Entre os ministros, a Casa Civil de Rui Costa lidera a lista, seguida por Justiça, Defesa, Relações Exteriores e Fazenda. O Ministério de Portos e Aeroportos, recém-criado, ganhou a sétima posição por ser um desmembramento do Ministério dos Transportes. A fila continua com Agricultura, Educação, Cultura, Trabalho, chegando aos últimos colocados: Secretaria de Relações Institucionais, Comunicação Social, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União e Banco Central.

Segundo José Roberto de Toledo, a frota oficial conta com sete aeronaves, "quatro da Embraer e três Learjet", mas nem sempre todas estão operacionais. As limitações ficam evidentes em viagens longas, como a do ministro Mauro Vieira à Espanha, que "teve que dormir em Cabo Verde, no meio do Atlântico" porque "o avião da FAB não tem autonomia para chegar na Europa", revelou o colunista do UOL.

O sistema permite exceções: emergências de saúde furam a fila, assim como questões de segurança comprovadas. Vale lembrar que alguns ministros optam por não usar o transporte oficial. Alckmin é conhecido por seus hábitos franciscanos e frequentemente escolhe a última fileira do avião para sentar em voos comerciais. Marina Silva também prioriza voos comerciais, se recusa a andar de executiva e quando desembarca no país se recusa a usar as filas de autoridades. Um caso emblemático ocorreu nas eleições de 2022, quando Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, viajou em voo comercial de São Paulo para Brasília no dia da votação.

O sistema de precedência dos jatinhos governamentais reflete não apenas a hierarquia formal do poder, mas também aspectos da cultura política brasileira e as complexas negociações que envolvem o exercício da autoridade no país.

