Bolsonaro ajuda Moraes a soar 'tranquilão', mas deve reencontrar o 'xerife'

Do ponto de vista da estratégia de defesa dos réus, no entorno de Moraes se avalia que a mais malsucedida é de Heleno, que tentou negar todas as imputações feitas a ele. O general se recusou a responder às perguntas do ministro e reagiu apenas aos questionamentos do próprio advogado.

Disse que "não havia oportunidades" para atividades ilegais. Seu advogado interveio pedindo que deixasse "mais claro" se ele havia defendido atos ilícitos. Heleno ainda afirmou que foi em sentido figurado que ele falou em "virar a mesa" antes da eleição de 2022.

O delator, tenente-coronel Mauro Cid, deu depoimento em que tentou aliviar as acusações contra Bolsonaro e o núcleo crucial da trama golpista.

Nem o deputado Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) nem Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, negaram o 8/1 e a tentativa de golpe, o que pode trazer um alívio a eles na condenação.

