Centrão simula apoio a Bolsonaro, mas costura alternativas para 2026

Se o centrão não conseguir unificar-se em uma candidatura de oposição e lançarem-se uns contra os outros, a tendência é o presidente Lula (PT) sair em vantagem. Ainda que os índices de popularidade estejam insistentemente baixos, o incumbente tem instrumentos poderosos para tentar a reeleição.

Há quem veja com ceticismo a possibilidade de Bolsonaro apoiar um nome forte da direita na disputa. Mas os acenos já começaram. Caiado insiste em que dará anistia ao ex-presidente no primeiro dia de governo se for eleito. Ao mesmo tempo promete acabar com a farra das emendas, retomando a autoridade do presidente da República.

Os obstáculos para se viabilizar começam em seu próprio partido, União Brasil, um dos principais beneficiários das emendas no Congresso, nota Thais Bilenky.

O colunista José Roberto de Toledo é categórico sobre o bolsonarismo. "Não tem herdeiro, tem um monte de nomes, tem filhos, mas herdeiro de verdade não tem, porque um cara que foge para os Estados Unidos e recebe R$ 2 milhões de mesada do pai para se sustentar no exterior é um desocupado, ele não é um candidato a presidente da República", disse.

O cenário em construção, mesmo sem Bolsonaro, promete instabilidade. "O discurso pode até fechar, mas a conta não fecha. O cenário que esses caras estão armando não é um cenário de estabilidade", opinou Toledo.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

