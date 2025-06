Após sucessivas derrotas, governo destrava emendas em busca de votos

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tentou amenizar a crise em reunião com Hugo Motta, conseguindo um acordo para que fosse votada apenas a urgência do projeto, mas não o mérito. A estratégia foi ganhar tempo, apostando que o esvaziamento de Brasília durante as festas juninas permitiria ao governo executar mais emendas e reduzir a pressão.

Dos R$ 50 bilhões previstos para emendas parlamentares em 2025, o governo havia empenhado até anteontem um percentual irrisório, que alimentava a revolta dos congressistas. A liberação desta quarta-feira, direcionada quase integralmente para o Ministério da Saúde, representa uma tentativa de apaziguar os ânimos antes do recesso junino.

A expectativa do governo é que a liberação gradual de mais recursos nas próximas semanas possa evitar "uma derrota mais acachapante do que as que eles já tiveram essa semana", analisa Toledo.

Podcast A Hora, com José Roberto de Toledo e Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.