Todos contra todos, tudo por dinheiro

A Polícia Federal indiciou mais de 30 pessoas no caso que ficou conhecido como "Abin Paralela", envolvendo um esquema de espionagem ilegal montado dentro da própria agência de inteligência. Entre os indiciados estão o ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro e o atual diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, indicado pelo presidente Lula.

O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui

Segundo as investigações, a antiga gestão da Abin montou um sistema de monitoramento que tinha como alvo ministros do Supremo, políticos, presidente da Câmara, outros deputados e jornalistas, sem critério legal. A gestão seguinte, sob Corrêa, teria dado continuidade ao programa clandestino e não colaborado com as investigações.

O caso ganhou contornos ainda mais complexos pela ligação entre Alessandro Moretti, ex-número 2 da Abin atual, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. "Os dois têm uma longa trajetória em comum", explica José Roberto de Toledo no podcast A Hora desta sexta-feira (20).

Torres começou como papiloscopista da Polícia Civil do DF e em várias ocasiões teve o Alessandro Moretti como seu braço direito, completa o colunista do UOL. Moretti ocupou cargos estratégicos na área de inteligência, incluindo a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal. "Esses cargos são importantes porque eles tratam daquilo que se poderia chamar de bisbilhotagem eletrônica", afirma Toledo, mencionando a contratação do software israelense First Mile, usado para localizar pelo menos 20 mil pessoas sem autorização judicial.

