Braço-direito de Torres põe cúpula da Abin sob Lula no fogo

O caso ganhou contornos ainda mais complexos pela ligação entre Alessandro Moretti, ex-número 2 da Abin atual, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. "Os dois têm uma longa trajetória em comum", explica José Roberto de Toledo no podcast A Hora desta sexta-feira (20).

Torres começou como papiloscopista da Polícia Civil do DF e em várias ocasiões teve o Alessandro Moretti como seu braço direito, completa o colunista do UOL. Moretti ocupou cargos estratégicos na área de inteligência, incluindo a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal. "Esses cargos são importantes porque eles tratam daquilo que se poderia chamar de bisbilhotagem eletrônica", afirma Toledo, mencionando a contratação do software israelense First Mile, usado para localizar pelo menos 20 mil pessoas sem autorização judicial.

A indicação de Corrêa para a Abin em março de 2023, dois meses após 8 de janeiro, gerou resistência. Renan Calheiros, então presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, adiou o quanto pôde a sabatina no Senado, justamente por causa da indicação de Moretti como diretor adjunto, devido à sua ligação com a gestão Bolsonaro.

"Você está colocando na Abin dois policiais federais especializados em inteligência e, mais especificamente, no caso do Moretti, na questão de tecnologia da informação", observa o colunista. "Para a enorme surpresa de zero pessoas, esses caras são acusados de fazer isso sem autorização judicial, usando a infraestrutura do órgão", completa.

Os acusados teriam impedido investigações, reformatando computadores e anulado provas. Segundo as investigações, chegaram a monitorar autoridades paraguaias durante as negociações do acordo de Itaipu. A situação chegou ao ponto da Associação dos Funcionários da Abin pedir a queda de Corrêa após seu indiciamento.

Para o processo avançar após o indiciamento, a Procuradoria-Geral da República deve decidir se apresenta denúncia. Em caso positivo, o Supremo Tribunal Federal analisará se aceita a denúncia, transformando os indiciados em réus. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que foi um dos alvos da espionagem ilegal. Para Toledo, há grandes chances de evolução do processo: "Se não por outro motivo, digamos que é um julgamento que o atinge pessoalmente."