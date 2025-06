Exploração de petróleo e preços astronômicos expõem contradições da COP30

A contradição brasileira ficou evidente quando, durante a conferência preparatória de Bonn, na Alemanha, o governo federal deu sua contribuição para acabar com o combustível fóssil, fazendo um leilão de mais de 170 blocos de petróleo, 47 deles na forma da Amazônia. Para Bilenky, essa situação é "quase comparável", em termos de sabotagem à agenda ambiental, à polêmica declaração do ministro Alexandre Silveira no primeiro dia da COP de Dubai sobre a possível entrada do Brasil na Opep+.

Além das questões políticas, a logística da COP30 virou um pesadelo. Um diretor de grande empresa relatou que reduziu a equipe que vai à COP, "a praticamente só três ou quatro pessoas, normalmente seria uma delegação de 15 a 20, porque não tem onde ficar e custa caríssimo".

Os preços chegaram a níveis absurdos: R$ 50 mil por 15 dias em hotel três estrelas, o que representa mais de R$ 3 mil por diária. Em hotéis cinco estrelas, o valor salta para R$ 250 mil por pessoa em um apartamento, com alguns imóveis sendo alugados por R$ 1,5 milhão.

A situação é tão grave que delegações africanas já sinalizaram que não conseguirão participar do evento, enquanto muitas organizações da sociedade civil que tradicionalmente comparecem às COPs desistiram de ir a Belém. Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, alertou que enquanto Dubai recebeu 120 mil pessoas, espera-se no máximo 40 mil participantes para a COP30.

O presidente Lula tentou minimizar a situação com humor: "se não tem hotel cinco estrelas, vai ter que ficar no de quatro. Se não tem de quatro (estrelas), vai ter que ficar no de três. E se não tiver no de três (estrelas), vai ter que ver as estrelas do céu da Amazônia".

Porém, pontua Toledo, a realidade é ainda mais dura: quartos com três beliches custando R$ 2.500 a diária, localizados a 44 quilômetros do centro de Belém, evidenciando que nem mesmo as alternativas mais precárias estão acessíveis.