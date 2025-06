Com Motta e Alcolumbre, Congresso toma poder do Executivo sem volta

A semana de São João em Brasília marcou um ponto de virada na relação entre os Poderes.

O episódio que deflagrou a mudança estrutural foi a decisão unilateral do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de colocar em votação o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que anula o aumento do IOF determinado por decreto pelo governo federal. A decisão foi executada sem aviso prévio ao Palácio do Planalto e pegou alguns líderes partidários de surpresa.



O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.



"Não se trata de uma decisão do Hugo Motta contra a Gleisi, contra o Haddad, é um Poder se colocando contra outro Poder", afirmou um líder do Centrão à colunista Thais Bilenky ao comentar a estratégia. "É uma decisão institucional, é um rompimento", completou, destacando o agravante de ter sido feito sem costura prévia.



A cronologia dos fatos revela a frieza do cálculo político. Na terça-feira à noite, Motta anunciou a pauta de votação que incluía o PDL para o dia seguinte. Menos de 12 horas depois, ligou para o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, comunicando a intenção de indicar o deputado Coronel Crisóstomo como relator - uma escolha com "requinte de crueldade", segundo Bilenky, já que se trata de um bolsonarista estridente, conhecido por brigas com o Supremo e com Lula.



O represamento de emendas parlamentares não é motivo suficiente para a medida. Derrubar um decreto legislativo é uma medida muito grave e muito rara - a última vez ocorreu em 1992, no governo Collor.

Simultaneamente ao PDL, os congressistas aprovaram o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. "Claramente Motta estava com uma mão acenando para o corte de gastos e na outra estava aumentando os gastos acrescendo o número de deputados federais", diz José Roberto de Toledo no podcast.