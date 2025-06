STF dá chance para redes sociais mostrarem maturidade

Para garantir o cumprimento das novas regras, o STF determinou que as plataformas devem ter uma sede com endereço no país e apontar um responsável legal que responde por elas. A medida visa evitar situações como a do X, que atualmente mantém apenas representação advocatícia no Brasil, sem escritório físico ou estrutura operacional local.

A decisão também representa uma pressão sobre o Congresso Nacional para que legisle sobre o tema. Como observou Toledo, "é um julgamento que ocupa o papel que o Congresso não quis arcar de regulamentar as redes e as plataformas". O próprio tribunal cobrou os parlamentares para "legislar e fazer a parte que lhes cabe".

Ficaram vencidos os ministros André Mendonça, Edson Fachin e Kassio Nunes Marques, que defenderam a manutenção integral do artigo 19. Segundo Bilenky, Fachin surpreendeu ao fazer uma referência à censura na ditadura militar, dizendo que "moderação de conteúdo no Brasil já resultou em coisa muito ruim", argumentando que o assunto deveria ser tratado pelo Legislativo.



