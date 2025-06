Brasil tem 93 servidores para 2,5 mi suspeitas de lavagem de dinheiro

O gargalo é ainda mais evidente quando se observa que apenas 0,5% dessas notificações se transformam em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que são encaminhados às autoridades para eventuais investigações policiais e judiciais.

O estudo aponta que as organizações criminosas já diversificaram suas atividades em 21 setores da economia, tanto legal quanto ilegal. "O mecanismo que junta tudo isso e que possibilita essa expansão do crime organizado é a lavagem de dinheiro, porque ela conecta o tráfico, o garimpo, o contrabando, a corrupção com a economia formal", explica José Roberto de Toledo no podcast A Hora desta sexta-feira (27).

Entre os setores infiltrados estão postos de combustíveis, cigarro, bebidas e apostas esportivas. O crime organizado não se limita a comprar estabelecimentos em nome de laranjas, mas controla todo o sistema de distribuição e, às vezes, até de refino.

O relatório identifica várias lacunas regulatórias que facilitam a lavagem de dinheiro. As fintechs representam um problema significativo: apenas 20% são fiscalizadas hoje pelo Banco Central. Com mais de 1.500 fintechs operando no país, a maioria escapa da supervisão adequada.

As plataformas de apostas digitais, com movimentação superior a 40 bilhões de reais anuais, também carecem de fiscalização sistemática pelo Coaf. Os criptoativos representam outro desafio, com movimentações muito pouco rastreadas, situação ilustrada pelo caso de Glaidson Acácio, conhecido como 'faraó das bitcoins', dando aula para presos do Comando Vermelho na cadeia sobre como lavar dinheiro usando criptomoedas.

Setores tradicionais também permanecem vulneráveis. Joalherias, antiquários, pecuária, cartórios e mercado imobiliário recebem pouca fiscalização. Particularmente problemática é a situação dos advogados: enquanto contadores e economistas prestam contas ao Coaf, a advocacia permanece fora do sistema de supervisão, mesmo quando atua em atividades de consultoria que poderiam facilitar a lavagem de dinheiro.

Thais Bilenky destaca ainda como os interesses do crime organizado chegam ao Congresso Nacional de forma camuflada. "No limite, os interesses da ponta do crime organizado, quando chegam no Congresso, já estão tão revestidos de outros interesses e setores empresariais" que a regulamentação adequada não avança.