Congresso e governo fazem preliminar de luta marcada para o 2º semestre

Uma semana que começou com o governo Lula comemorando vitórias importantes terminou com uma reviravolta completa na madrugada de quinta-feira, quando a Câmara dos Deputados aprovou uma série de projetos que contrariam frontalmente os interesses do Palácio do Planalto. O episódio é visto como um prenúncio do que será o segundo semestre de 2025 no Brasil.

Tudo começou quando o presidente Lula decidiu vetar o aumento do número de deputados de 513 para 531, projeto já aprovado pela Câmara e pelo Senado. A medida desagradou o Congresso, que se preparava para uma resposta. Paralelamente, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão favorável ao governo sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), concordando que é competência do Executivo fazer mudanças nas alíquotas.