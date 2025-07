Coca Cola 'sabor Trump' pode adoçar o agro brasileiro

Segundo Toledo, o país exporta entre quatro e cinco navios de açúcar por dia, sendo que apenas 'um dia e uma manhã de açúcar' se destina ao mercado americano, minimizando o impacto atual do mercado americano nas exportações brasileiras totais.

A decisão de Trump tem motivações que vão além do sabor. O xarope de milho é mais barato nos Estados Unidos devido aos subsídios governamentais, mas a troca beneficia diretamente os produtores de cana-de-açúcar de apenas dois estados do país. "É um mistério, mas ele está trocando os eleitores do meio oeste americano, onde se produz o milho, pelos agricultores, digamos assim, da Flórida e do Mississippi", analisa Toledo, completando que "a conta do Trump sempre envolve dinheiro, mas é uma mistura de dinheiro com política".

Entre os grandes beneficiários da medida está a família Fanjul, de origem cubana, que figura entre os maiores produtores de cana-de-açúcar americanos e importantes financiadores das campanhas de Trump. A Fanjul Corp. doou um milhão de dólares para o PAC Make America Great Again e mais 413 mil dólares para o Comitê Nacional Republicano.

Se a Coca-Cola implementar a mudança em 100% de sua produção americana, as exportações brasileiras de açúcar para os Estados Unidos podem dobrar. Porém, isso significará um produto mais caro para o consumidor americano.

"A Coca-Cola nos Estados Unidos vai ficar mais cara, a Coca-Cola com gosto Trump, sabor Trump, vai custar ali uns 5 a 10 centavos mais caro do que a Coca-Cola com sabor antigo", prevê o colunista do UOL.

A ironia da situação não passou despercebida: os americanos começarão a beber Coca-Cola com o mesmo sabor que os brasileiros já conhecem, já que no Brasil a bebida é produzida com açúcar de cana, não com xarope de milho. Com a mudança, a "Coca-Cola sabor Trump" promete adoçar não apenas o paladar americano, mas também os rendimentos do agronegócio brasileiro.