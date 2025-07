Emendas diminuem concorrência nas eleições para prefeito

O sistema fortalece uma elite política cada vez mais concentrada. "No fundo, no fim dessa cadeia, dessa cascata das emendas parlamentares crescentes, você tem o fortalecimento de alguns poucos, mas muito poderosos e cada vez mais poderosos líderes partidários de Brasília, burocráticos, que às vezes nem disputam eleição, mas são donos de partidos", conclui Bilenky.

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.