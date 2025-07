Os contrabandos, avanços e atrasos do novo código eleitoral

O novo Código Eleitoral brasileiro, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, promete ser uma das maiores reformas legislativas do país, comparável às mudanças do Código Civil. Com quase 900 artigos divididos em 23 livros, a proposta busca consolidar diversas leis eleitorais em um documento único, mas enfrenta resistências que vão desde questões de gênero até o polêmico voto impresso.

O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.

A ideia surgiu com Arthur Lira quando presidia a Câmara dos Deputados, que nomeou a deputada Margarete Coelho (PP-PI) como relatora. O projeto foi aprovado na Câmara em 2021 e agora está no Senado com o relator Marcelo Castro, que vem promovendo mudanças no texto original. "Algumas coisas ele mudou para melhor, algumas coisas ele mudou para pior e algumas coisas ficaram mais ou menos como estão, apesar de parecerem que mudaram", analisa José Roberto de Toledo no podcast.