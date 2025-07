Como uma cidade do interior de Alagoas alavancou alfabetização das crianças

O município de Branquinha, no interior de Alagoas, tornou-se um exemplo de como políticas públicas focadas na educação podem transformar realidades locais. Com apenas 9.600 habitantes, a cidade conseguiu elevar significativamente seus índices de alfabetização infantil em meio a desafios estruturais e econômicos.

O contexto nacional não é animador. O Ministério da Educação divulgou no início de julho o resultado do indicador criança alfabetizada, que mede quantas crianças estão alfabetizadas na idade certa, entre 7 e 8 anos. O índice subiu de 56% em 2023 para 59,2% em 2024, mas ainda não atingiu a meta de 60%. "O fato é que no Brasil a desigualdade entre os estados é sempre muito grande. Então você tem 8 estados com um indicador de 30 a 50% das crianças alfabetizadas e 9 estados com mais de 60%, ou seja, acima da meta nacional", destaca Thais Bilenky no podcast.