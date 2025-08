Tarifas de Trump de 50% impactam só 0,6% do PIB brasileiro

Para Toledo, a estratégia de Trump segue o padrão de "colocar o bode na sala" com ameaças exageradas e depois recuar parcialmente. "Do mesmo jeito que ele recuou e abriu 700 exceções agora, pode ser que eles recuem mais no futuro, porque tem sido essa a prática. Tem ameaças, porque é um governo de chantagistas", critica o colunista.

Ele considera que, a médio prazo, as medidas são mais prejudiciais aos próprios Estados Unidos. "Isso é muito pior para os Estados Unidos do que para o Brasil, porque ele está estimulando os exportadores brasileiros a procurarem outros mercados", analisa Toledo, que vê nas tarifas um estímulo para o Brasil diversificar seus parceiros comerciais.

"Trump não pensa nos Estados Unidos, ele pensa no Trump e a sua lógica, se é que existe, é estritamente transacional e imediatista", conclui Toledo, argumentando que as medidas empurram o Brasil para mais parcerias com China, União Europeia e países do Oriente Médio, enfraquecendo a influência americana no comércio global.

