Ipsos-Ipec: mulheres freiam apoio a armas; idosos rejeitam casamento gay

Na divisão religiosa, os evangélicos são muito mais conservadores do que os católicos, que por sua vez são mais conservadores do que as pessoas sem religião.

Sobre o casamento homoafetivo, houve retrocesso: 47% se dizem contra a união homoafetiva e 36% se dizem a favor. Rocha atribui isso ao fato de que a mobilização da agenda pró-família tradicional ganhou muita força durante o governo Bolsonaro e continuou depois. A pesquisadora explica que, a partir das pesquisas qualitativas, os relatos cresceram entre eleitores, não só bolsonaristas, mas também eleitores que se identificam com o PT e o governo Lula. Esses eleitores passaram a ver conteúdos da temática LGBTQIA+ e a postura de ativistas dessas comunidades nas redes sociais e na rua como desrespeito, ato indecoroso e falta de respeito às crianças.

Segundo a pesquisadora, a mobilização dessa agenda fez com que o assunto entrasse mais na casa das pessoas, fazendo com que passassem a falar, discutir e pensar mais sobre isso, o que as incomoda com coisas que antes nem refletiam tanto. Ao mesmo tempo, quem é da comunidade LGBTQIA+ se sentiu mais à vontade para se expressar livremente, gerando uma dinâmica de ação e reação.

O aborto permanece como a questão mais conservadora: 75% são contra a legalização. Analisando as diferenças entre eleitores, Toledo destaca contrastes significativos. No apoio à descriminalização do aborto, 9% apenas apoiam a descriminalização entre os eleitores do Bolsonaro, contra 21% entre os eleitores do Lula. "É um assunto que não pode ser plataforma eleitoral para o Lula, porque ele vai perder mais votos do que vai ganhar", analisa o colunista do UOL.

Na questão das armas, o cenário se inverte: "a maioria absoluta dos eleitores do Bolsonaro é a favor. E no caso do Lula, só um em cada quatro praticamente é a favor. Esse é um assunto que é uma bandeira de campanha que ele pode abraçar sem muito medo de perder muito voto", opina Toledo.