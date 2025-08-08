Hugo Motta se fragiliza, e Davi Alcolumbre se fortalece após motim
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, saiu fragilizado após deputados bolsonaristas ocuparem por mais de 30 horas a mesa diretora do plenário, impedindo-o de assumir sua própria cadeira. O episódio, que teve início após Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, expôs a falta de comando de Motta sobre a Casa e contrastou com a postura firme do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, analisam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo.
A crise começou quando Motta estava em agenda na Paraíba, na primeira semana útil pós-recesso parlamentar. "Só isso já diz muito, né?", ironiza José Roberto de Toledo no podcast, destacando a ausência do presidente em momento crítico.
Deputados do PL e do Novo ocuparam a mesa diretora de terça para quarta-feira, fazendo revezamento durante a noite. "Sentaram na cadeira dos presidentes e falaram 'daqui eu não saio, daqui ninguém me tira'", relata Thais Bilenky. Enquanto isso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, articulava com líderes do Centrão o apoio ao chamado 'pacote de paz' bolsonarista, que incluía anistia aos condenados do 8 de janeiro, impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado.
O Centrão respondeu parcialmente às demandas. Ciro Nogueira se posicionou, relata Bilenky: "A Anistia, ok, vamos trabalhar por isso, mas o impeachment do Alexandre de Moraes não. Não tem voto, não vai dar". Com a pressão, líderes como Dr. Luizinho (PP), próximo a Motta, acabaram cedendo.
O momento mais dramático ocorreu quando Motta finalmente tentou retomar sua cadeira. A sessão estava marcada para às 8:30h da noite, mas somente às 10h ele conseguiu entrar no plenário, encontrando a mesa diretora ainda completamente ocupada pelos bolsonaristas.
"Quem manda na Câmara?", perguntou Toledo a pessoas que trabalham em Brasília: "foram dez respostas, e nenhuma delas foi o Hugo Motta", revela, comparando o presidente a "uma taquara verde" que 'balança, treme, mas não quebra, porque tem uma infinita capacidade de se vergar às pressões'.
"Não serve para nada um pescador que não comanda a pescaria, que é a situação do Hugo Mota hoje. Ele é o presidente da Câmara, mas não manda na Câmara, não comanda, não consegue nem sentar na própria cadeira", critica o colunista do UOL.
Em contraste, Davi Alcolumbre demonstrou pragmatismo e firmeza no Senado. Quando também teve o plenário ocupado, adotou uma postura prática ao decidir que as votações seriam realizadas virtualmente, contornando assim o problema da ocupação física.
Alcolumbre não apenas conseguiu retomar sua cadeira sem constrangimentos, como também deu continuidade aos trabalhos legislativos, aprovando inclusive um projeto de interesse do governo que tratava da isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos.
Toledo é claro na comparação: "Ele cresceu nessa crise, a meu ver, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enquanto o Hugo Motta se afundou completamente".
