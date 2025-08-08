Lula usa Brics para negociar com Trump

A medida americana provocou uma reação imediata do governo brasileiro. Lula ligou para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi para discutir como reagir à agressão comercial de Trump. A conversa faz parte de uma estratégia mais ampla do Planalto de não aceitar acordos bilaterais com os Estados Unidos.

"Essa foi, por exemplo, a imagem que passou do acordo que a União Europeia fechou com os Estados Unidos. E o Brasil está tentando fechar um acordo dos BRICS com os Estados Unidos", explica Toledo. A ideia é que Brasil, Índia, Rússia e China negociem coletivamente, ao contrário da estratégia trumpista de "dividir os seus inimigos, que é o mundo inteiro, e negociar individualmente com cada um".

A estratégia brasileira busca o caminho oposto: "É unir para ter mais força na negociação. Claro, o Brasil, do lado da Índia, o país mais populoso do mundo, do lado da China, a maior economia do mundo, do lado da Rússia, a única potência militar que faz frente aos Estados Unidos, é muito mais poderoso do que o Brasil sozinho", completa o colunista do UOL.

Como resultado das negociações, foi confirmado que o vice-presidente Geraldo Alckmin visitará a Índia em setembro, acompanhado de uma comitiva de empresários brasileiros. Lula também deve fazer uma visita ao país, possivelmente no início de 2026.

Publicamente, Lula defende que "multilateralismo é garantia de soberania e democracia" e que não negocia tarifas com o presidente dos Estados Unidos "porque o Trump não quer negociar". Porém, como observa Toledo, "uma coisa é o dito, outra coisa é o feito. E o feito, no caso, é fazer essa negociação para isolar os Estados Unidos, criar uma aliança comercial e política mais forte".

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.



Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.