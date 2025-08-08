O passo a passo de Moraes para levar Bolsonaro à prisão domiciliar

O descumprimento ocorreu quando Bolsonaro gravou direcionado aos presentes no ato do Rio de Janeiro. "Ele gravou um vídeo saudando a população, os manifestantes que foram para Copacabana protestar, e mandou para o Flávio Bolsonaro", relatou Bilenky. O material foi postado na rede social do filho e se espalhou rapidamente.

Posteriormente, Bolsonaro recebeu uma chamada de vídeo do deputado Nikolas Ferreira durante ato na Paulista e apareceu para o público que protestava em São Paulo. Pouco depois, Flávio Bolsonaro apagou o vídeo.

No dia seguinte, policiais foram até a casa de Bolsonaro, esperaram sua chegada, informaram sobre a prisão domiciliar, apreenderam o celular e se retiraram.

A decisão gerou forte reação na terça-feira. "Teve editorial da Folha de São Paulo falando que era arbitrária a prisão domiciliar, que não deveria ter sido feita. [...] A oposição se reorganizou", relata a colunista do UOL. Segundo ela, a direita, que estava desengajada desde as tarifas de Donald Trump, se reagrupou rapidamente.

Sob pressão, Moraes começou a flexibilizar as medidas na quarta-feira. "Ele liberou os filhos e netos para visitarem Bolsonaro sem autorização judicial", explica Bilenky. Na quinta-feira, autorizou a visita do governador Tarcísio de Freitas, após Ciro Nogueira já ter comparecido.

"O Bolsonaro calado não é um poeta, ele é um golpista", ironiza José Roberto de Toledo. "Vamos lembrar que ele tramou em silêncio antes do 8 de janeiro. Ele se escondeu lá no Palácio e em seguida, com a coragem que define o caráter dele, fugiu para os Estados Unidos enquanto seus cúmplices jogavam gasolina na lona do circo."