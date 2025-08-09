Mulher que foi baleada grávida em operação policial em 2020 busca justiça
Em 27 de outubro de 2020, durante a pandemia, Maiara Oliveira da Silva, então com 19 anos e grávida de quatro meses, tornou-se mais uma vítima da violência policial no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Sua história ilustra as falhas sistemáticas na investigação de casos envolvendo ações policiais em favelas.
A operação batizada de "Gota d'Água" começou pela manhã, quando não houve confronto. No início da tarde, a polícia declarou à imprensa que a operação havia sido um sucesso. "Quando ela vê isso na televisão, a Maiara Oliveira fala: 'bom, agora eu posso sair de casa'", relata Thaís Bilenky no podcast.
Maiara havia passado toda a manhã em casa por precaução e decidiu ir à casa de uma vizinha buscar tempero para cozinhar. Depois de ver na TV que a operação havia sido bem-sucedida, decidiu retornar. "Aí ela desce, abre o portão da casa da vizinha, põe o pé na rua. No que ela põe o pé na rua, ela vê que está cheio de policial, ela fecha o portão e dá um passo atrás", narra Bilenky.
Foi nesse momento que veio o primeiro disparo. "No que ela dá um passo atrás, veio o primeiro tiro de fuzil, que ela nem percebeu que estava vindo. Ela olha para baixo e vê que foi alvejada na barriga. Ela estava grávida", continua a colunista do UOL. O projétil de fuzil AR-10, calibre 7.62, atingiu o lado direito do abdômen de Maiara, perfurando diafragma, rim e baço.
A operação não contava com ambulância, contrariando uma das reivindicações dos moradores de favelas. Maiara ficou deitada no chão aguardando socorro. Quando os policiais se aproximaram, segundo o relato, um deles exclamou: "Caralho, é uma mulher!"
Quando o pai de Maiara chegou com um taxista para levá-la ao hospital, os policiais intervieram. Segundo o relato da própria vítima: "O policial olhou para a minha cara e falou assim: é você que vai decidir. Ou tu vai com teu pai, tu vai morrer, ou tu vai conosco, tu vai viver. Eu olhei assim e falei, moço, eu só quero chegar no hospital, eu só quero salvar a vida do meu filho."
Maiara foi internada em estado gravíssimo e permaneceu 40 dias no hospital. No terceiro dia, perdeu o bebê. A cena do crime não foi isolada nem preservada, e não houve perícia no local. A Polícia Civil instaurou um inquérito classificando o caso como lesão corporal.
Cinco anos depois, a advogada Marcela Cardoso, da Redes da Maré, questiona essa classificação: "Foi uma tentativa de homicídio, por que estão qualificando esse caso como lesão corporal?" Para Toledo, a resposta é óbvia: "Se uma grávida, desarmada, que não tem nada a ver com nada, toma um tiro, não é tiroteio, não é ameaça para ninguém. Logo, só pode ser enquadrado como tentativa de homicídio."
A advogada aponta falhas graves na investigação: doze testemunhas foram ouvidas nesse inquérito da Polícia Civil, oito delas são policiais civis envolvidos naquela operação. Além disso, não foram apreendidos os projéteis na cena. Não foi feita perícia no local nem confronto balístico.
O caso de Maiara não é isolado. De 2016 a 2024, apenas na favela da Maré, de 148 mortes contabilizadas, somente uma foi denunciada formalmente e virou processo judicial. "Tantas falhas na fase pré-processual, que é justamente a investigação, que a Maiara não consegue nem sequer acessar a justiça. Porque quando um caso não vira um processo instaurado propriamente, o Ministério Público não denuncia e a justiça nem sequer julga aquele caso", explica Bilenky.
O impacto na vida de Maiara perdura. Ela desenvolveu dores nas costas que limitam suas atividades diárias. Sua história será contada no podcast "Visão de Dentro", produzido pela Redes da Maré, que estreia no dia 18 de agosto e investiga questões de ciência forense e acesso à justiça para moradores de favelas.
Segundo Bilenky, a própria Maiara reconhece que a maioria das vítimas da violência policial não tem coragem de denunciar como ela fez, o que dificulta ainda mais que esses processos tenham responsabilização."
A dimensão nacional do problema é alarmante. De 2014 a 2024, a polícia brasileira matou 60 mil pessoas. "É uma guerra, é número de guerra isso daqui", completa Toledo.
No ranking nacional de 2024, o Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar em números absolutos de mortos pela polícia, com 703 casos. A Bahia liderou com 1.556, seguida por São Paulo com 813. Em São Paulo, a letalidade policial cresceu 61%, o maior incremento do país.
Maiara continua aguardando justiça e reparação, representando milhares de vítimas que enfrentam as mesmas dificuldades para acessar o sistema de justiça brasileiro.
