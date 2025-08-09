Mulher que foi baleada grávida em operação policial em 2020 busca justiça

Maiara havia passado toda a manhã em casa por precaução e decidiu ir à casa de uma vizinha buscar tempero para cozinhar. Depois de ver na TV que a operação havia sido bem-sucedida, decidiu retornar. "Aí ela desce, abre o portão da casa da vizinha, põe o pé na rua. No que ela põe o pé na rua, ela vê que está cheio de policial, ela fecha o portão e dá um passo atrás", narra Bilenky.

Foi nesse momento que veio o primeiro disparo. "No que ela dá um passo atrás, veio o primeiro tiro de fuzil, que ela nem percebeu que estava vindo. Ela olha para baixo e vê que foi alvejada na barriga. Ela estava grávida", continua a colunista do UOL. O projétil de fuzil AR-10, calibre 7.62, atingiu o lado direito do abdômen de Maiara, perfurando diafragma, rim e baço.

A operação não contava com ambulância, contrariando uma das reivindicações dos moradores de favelas. Maiara ficou deitada no chão aguardando socorro. Quando os policiais se aproximaram, segundo o relato, um deles exclamou: "Caralho, é uma mulher!"

Quando o pai de Maiara chegou com um taxista para levá-la ao hospital, os policiais intervieram. Segundo o relato da própria vítima: "O policial olhou para a minha cara e falou assim: é você que vai decidir. Ou tu vai com teu pai, tu vai morrer, ou tu vai conosco, tu vai viver. Eu olhei assim e falei, moço, eu só quero chegar no hospital, eu só quero salvar a vida do meu filho."

Maiara foi internada em estado gravíssimo e permaneceu 40 dias no hospital. No terceiro dia, perdeu o bebê. A cena do crime não foi isolada nem preservada, e não houve perícia no local. A Polícia Civil instaurou um inquérito classificando o caso como lesão corporal.

Cinco anos depois, a advogada Marcela Cardoso, da Redes da Maré, questiona essa classificação: "Foi uma tentativa de homicídio, por que estão qualificando esse caso como lesão corporal?" Para Toledo, a resposta é óbvia: "Se uma grávida, desarmada, que não tem nada a ver com nada, toma um tiro, não é tiroteio, não é ameaça para ninguém. Logo, só pode ser enquadrado como tentativa de homicídio."