Celular 'rouba' 53% mais que arma, mostra pesquisa

"É um número altíssimo, é uma proporção muito alta, você imaginar que em um período de um ano, um em cada cinco brasileiros foi roubado, assaltado ou furtado", destacou José Roberto de Toledo no podcast sobre os crimes tradicionais. "Mas se você vai para os crimes digitais, a situação é muito pior."

A diferença é ainda mais impressionante quando se considera as tentativas de golpes virtuais. Segundo a pesquisa, 36% da população - equivalente a 61 milhões de brasileiros - recebeu algum tipo de assédio digital, seja por telefonema, mensagem ou chamada suspeita, independentemente de ter caído no golpe.

"Isso no último ano, o que dá a bagatela de 56 milhões de brasileiros. Imagina isso, 56 milhões de brasileiros. É mais do que a população do estado de São Paulo inteira. São Paulo, mais a cidade do Rio e mais alguma coisa, é muita gente", enfatiza Toledo.

O colunista do UOL relatou ter vivenciado pessoalmente uma tentativa de golpe durante o evento. "Hoje de manhã eu estava tomando café da manhã no hotel, conversando com uma outra jornalista, e eu olho na tela e está escrito o nome da gerente do meu banco", conta. Ao atender, descobriu que se tratava de um criminoso tentando se passar pela instituição financeira.

A sofisticação dos golpes tem aumentado drasticamente, com criminosos conseguindo emular números de telefone de bancos e outras instituições. "Os criminosos conseguem pegar o número de atendimento do banco e emular aquele número para se fazer passar pelo banco", explica Toledo após consultar sua instituição financeira.

A criminalidade digital se profissionalizou de forma acelerada. "Não é mais aquele sujeito que sozinho vai lá e tenta aplicar um golpe junto com um comparsa. Não, são quadrilhas organizadas", observa o jornalista. "Uma parte rouba o celular, porque roubando o celular facilita muito aplicar o golpe depois. Aí tem os receptadores que ficam de posse, compram esses celulares e vão fazer o golpe."