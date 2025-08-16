Governo deve tentar regulamentar redes se adultização passar

O PL 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já foi aprovado no Senado e chegou à Câmara com relatoria do deputado Jadiel Alencar (Republicanos-PI). O projeto prevê supervisão parental obrigatória, com perfis de menores atrelados aos responsáveis legais, além de melhorar a classificação indicativa das redes e a verificação de idade dos usuários.

"Esse projeto vai no ponto nevrálgico da questão da exploração das crianças e do uso inadequado das redes sociais por menores de idade", avalia Bilenky. O texto também aborda restrição de publicidade direcionada a menores e responsabiliza as plataformas pelos desvios que acontecem nas redes sociais.

Representantes da sociedade civil se reuniram com Hugo Motta para defender a votação imediata do projeto. Isabela Henriques, diretora executiva do Instituto Alana, destacou que o projeto estava amadurecido e pronto para votação.

A estratégia do governo agora é aguardar a aprovação do regime de urgência para o PL 2628 antes de apresentar sua proposta mais ampla de regulamentação, o que também pode ser lido como um gesto político da parte de Lula, avalia Toledo. "Demonstraria uma boa vontade do governo com a Câmara e com o Congresso de modo geral, num momento em que seria muito bem-vinda uma certa deferência do governo com o Congresso", completa.



