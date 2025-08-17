Melhor cão farejador da PM encontra droga escondida em fruta e até botijão

O cão faz parte de um destacamento canino com mais dois farejadores da mesma raça - Artemis e Sophie. Enquanto suas companheiras foram importadas da Colômbia, Zeus é o único nascido e treinado no Brasil, e chegou ainda filhote a Tabatinga em 2021, vindo de Manaus.

A criatividade dos traficantes para esconder drogas impressiona pela engenhosidade. Segundo Toledo, eles ocultam drogas em fundos de embarcações de forma que, mesmo desmontando a embarcação, não é possível encontrar nada. É necessário cavar o casco da embarcação, porque os criminosos acoplam uma espécie de quilha embaixo do barco onde fica escondida a droga, mas, ainda assim, o cachorro consegue detectar.

As técnicas de ocultação envolvem até frutas e vegetais. "Eles pegam a banana, cortam a banana no meio, colocam a cocaína ou a pasta base na parte de baixo da banana e fecham, colam a casca de volta. De maneira que se você abrir só a metade de cima da banana, você não vai ver nada", relata o colunista do UOL. A mesma técnica é aplicada em espigas de milho e cebolas.

Um dos casos mais impressionantes envolveu tanques de combustível de barcaças. Os traficantes colocaram uma grande quantidade de cocaína, várias toneladas, e botaram para descer o rio, conta Toledo. A polícia interceptou a embarcação em bases flutuantes posicionadas em pontos estratégicos do Rio Solimões. Durante a vistoria de rotina, o cachorro detectou o cheiro vindo de dentro do tanque onde era transportado o combustível.

A descoberta exigiu cuidados especiais. "Chamaram o Corpo de Bombeiros, porque se o policial entrasse dentro do tanque de combustível, ele ia desmaiar, porque os vapores permanecem mesmo quando o cheiro não está lá. Então precisava entrar um bombeiro com equipamento, máscara de ar, tanque de ar comprimido e tal. E achou a droga", relembra o colunista.

Mas o caso mais "inacreditável", segundo Toledo, envolveu botijões de gás. "Os caras cortaram o botijão pela metade, botaram cocaína no fundo do botijão, soldaram de novo, pintaram de modo que se você apertasse em cima saía gás. E era um barco gigantesco de botijões, e o cachorro conseguiu achar, cheirar a cocaína por fora do botijão", descreve o colunista.