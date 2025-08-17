Melhor cão farejador da PM encontra droga escondida em fruta e até botijão
Zeus é o campeão do batalhão da Polícia Militar do Amazonas em Tabatinga, na tríplice fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. Mas Zeus não é humano - é um pastor-belga malinois que se tornou uma lenda na apreensão de drogas.
"Como o nome já diz, ele é uma espécie de deus canino da apreensão de drogas", explica Toledo no podcast.
O cão faz parte de um destacamento canino com mais dois farejadores da mesma raça - Artemis e Sophie. Enquanto suas companheiras foram importadas da Colômbia, Zeus é o único nascido e treinado no Brasil, e chegou ainda filhote a Tabatinga em 2021, vindo de Manaus.
A criatividade dos traficantes para esconder drogas impressiona pela engenhosidade. Segundo Toledo, eles ocultam drogas em fundos de embarcações de forma que, mesmo desmontando a embarcação, não é possível encontrar nada. É necessário cavar o casco da embarcação, porque os criminosos acoplam uma espécie de quilha embaixo do barco onde fica escondida a droga, mas, ainda assim, o cachorro consegue detectar.
As técnicas de ocultação envolvem até frutas e vegetais. "Eles pegam a banana, cortam a banana no meio, colocam a cocaína ou a pasta base na parte de baixo da banana e fecham, colam a casca de volta. De maneira que se você abrir só a metade de cima da banana, você não vai ver nada", relata o colunista do UOL. A mesma técnica é aplicada em espigas de milho e cebolas.
Um dos casos mais impressionantes envolveu tanques de combustível de barcaças. Os traficantes colocaram uma grande quantidade de cocaína, várias toneladas, e botaram para descer o rio, conta Toledo. A polícia interceptou a embarcação em bases flutuantes posicionadas em pontos estratégicos do Rio Solimões. Durante a vistoria de rotina, o cachorro detectou o cheiro vindo de dentro do tanque onde era transportado o combustível.
A descoberta exigiu cuidados especiais. "Chamaram o Corpo de Bombeiros, porque se o policial entrasse dentro do tanque de combustível, ele ia desmaiar, porque os vapores permanecem mesmo quando o cheiro não está lá. Então precisava entrar um bombeiro com equipamento, máscara de ar, tanque de ar comprimido e tal. E achou a droga", relembra o colunista.
Mas o caso mais "inacreditável", segundo Toledo, envolveu botijões de gás. "Os caras cortaram o botijão pela metade, botaram cocaína no fundo do botijão, soldaram de novo, pintaram de modo que se você apertasse em cima saía gás. E era um barco gigantesco de botijões, e o cachorro conseguiu achar, cheirar a cocaína por fora do botijão", descreve o colunista.
A eficiência do pastor belga malinois não está apenas no faro, mas em características específicas da raça. "O faro dele é muito bom, mas não é melhor do que o de um pastor alemão, um beagle ou de outras raças. A grande vantagem dessa raça é que ela é um pouquinho menor que o pastor alemão e ela tem um foco muito grande. Ela é muito concentrada no que ela está fazendo", explica Toledo.
Contrariando mitos da internet, os cães não são viciados em drogas. "Eles são viciados na bolinha do brinquedo que eles recebem como recompensa quando eles encontram a droga", esclarece o jornalista. No caso de Zeus, o prêmio é "uma bolinha verde de borracha, com uma corda para você conseguir tirar da boca deles depois".
A estratégia de combate ao tráfico no Amazonas se concentra em pontos estratégicos. "O combate principal não se dá lá na fronteira. Ele vai se dar, no caso dos Solimões, numa base fluvial da Polícia Militar com uma parceria com a Polícia Federal", explica Toledo. A base funciona como um funil natural onde todas as embarcações acabam passando por ali. "Não tem como escapar da fiscalização".
O Amazonas foi o terceiro estado que mais apreendeu drogas no Brasil no ano passado, com 43 toneladas entre cocaína e maconha, perdendo apenas para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
O Rio Solimões representa a segunda principal via de tráfico internacional de drogas pelo território brasileiro. Segundo Toledo, apenas na fronteira próxima do Brasil com o Peru, a produção anual de cocaína supera um bilhão de dólares, demonstrando a dimensão bilionária do negócio e explicando por que sobra dinheiro para criar engenhocas sofisticadas de ocultação.
