Para Lula, Trump fertiliza a colheita de sua popularidade

Para Toledo, o vídeo do presidente subindo a rampa ao som da trilha sonora do filme "Rocky - Um Lutador" reflete o atual estado de espírito de Lula, mais animado do que em meses anteriores.

Esse vídeo traduz o Lula candidato, em campanha, mas também traduz um pouco o estado de espírito dele atualmente, que eu acho que é bem diferente do que era algumas semanas atrás, ou meses atrás, quando estava naquele rame-rame do governo tomando paulada no Congresso, não conseguindo fazer nada e tal. Quem deu essa dose renovada de vigor para o Lula foi a vontade dele de enfrentar alguém maior que ele mesmo.

Ao focar em Trump, Lula deixa Bolsonaro no passado, e avalia que o embate da hora é outro, mais importante, mais simbólico: a Assembleia Geral da ONU, que ocorre em 23 de setembro, em Nova York. Lula, como manda a tradição, será o primeiro chefe de Estado a discursar. Trump virá logo em seguida.

Segundo o colunista, o presidente planeja fazer um discurso de defesa do multilateralismo, contra o unilateralismo do Trump. "Não sei até que ponto ele vai ser explícito, mas deve ser um discurso forte vendendo essa ideia de que enquanto o Trump vai lá e rasga as relações entre nações e dentro das nações, fomentando com a ajuda dos traidores da pátria, tipo Eduardo Bolsonaro, a divisão interna dos países para dificultar a reação às medidas absurdas que ele impõe, ele também tenta dissolver as alianças entre países que existem, como por exemplo os BRICS", diz Toledo.

Para fortalecer essas relações, o petista fez uma maratona diplomática, avalia Toledo. " Lula passou a mão no telefone e ligou para o Narendra Modi... combinaram um reforço no comércio bilateral entre Brasil e Índia, confirmaram que o vice-presidente Alckmin vai para lá no final desse ano e que ele próprio, Lula, vai fazer uma visita à Índia no começo de 2026, tentando começar a articular uma frente anti-Trump", continua o colunista.

Entretanto, a situação de Lula também tem seus riscos. Trump, que discursará depois do presidente brasileiro na ONU, terá a chance de dar uma resposta imediata. Do lado econômico, a tensão com os EUA pode encarecer exportações e pressionar setores importantes. "Tem uma série de repercussões negativas que podem vir a atrapalhar esse plano do Lula", pontua Toledo.