Para Lula, Trump fertiliza a colheita de sua popularidade
Lula demonstra estar revigorado politicamente após eleger Donald Trump como novo adversário central, analisou José Roberto de Toledo no A Hora. Em um momento de ânimo recuperado, o presidente prepara discurso para a Assembleia Geral da ONU, articulando ações com Modi, da Índia, Xi Jinping, da China, Putin, da Rússia, e Macron, da França, para fortalecer o multilateralismo e reposicionar o Brasil no cenário internacional.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
Recentemente, Lula resumiu a situação a interlocutores de confiança em um encontro privado, conta Toledo: "Eu sempre disse que neste ano e em 2026 a gente colheria o que plantou. E ainda apareceu o fertilizante Trump pra acelerar." Não é a primeira vez que o Lula usa a metáfora do plantio e da colheita na seara política, ressalta o colunista.
Para Toledo, o vídeo do presidente subindo a rampa ao som da trilha sonora do filme "Rocky - Um Lutador" reflete o atual estado de espírito de Lula, mais animado do que em meses anteriores.
Esse vídeo traduz o Lula candidato, em campanha, mas também traduz um pouco o estado de espírito dele atualmente, que eu acho que é bem diferente do que era algumas semanas atrás, ou meses atrás, quando estava naquele rame-rame do governo tomando paulada no Congresso, não conseguindo fazer nada e tal. Quem deu essa dose renovada de vigor para o Lula foi a vontade dele de enfrentar alguém maior que ele mesmo.
Ao focar em Trump, Lula deixa Bolsonaro no passado, e avalia que o embate da hora é outro, mais importante, mais simbólico: a Assembleia Geral da ONU, que ocorre em 23 de setembro, em Nova York. Lula, como manda a tradição, será o primeiro chefe de Estado a discursar. Trump virá logo em seguida.
Segundo o colunista, o presidente planeja fazer um discurso de defesa do multilateralismo, contra o unilateralismo do Trump. "Não sei até que ponto ele vai ser explícito, mas deve ser um discurso forte vendendo essa ideia de que enquanto o Trump vai lá e rasga as relações entre nações e dentro das nações, fomentando com a ajuda dos traidores da pátria, tipo Eduardo Bolsonaro, a divisão interna dos países para dificultar a reação às medidas absurdas que ele impõe, ele também tenta dissolver as alianças entre países que existem, como por exemplo os BRICS", diz Toledo.
Para fortalecer essas relações, o petista fez uma maratona diplomática, avalia Toledo. " Lula passou a mão no telefone e ligou para o Narendra Modi... combinaram um reforço no comércio bilateral entre Brasil e Índia, confirmaram que o vice-presidente Alckmin vai para lá no final desse ano e que ele próprio, Lula, vai fazer uma visita à Índia no começo de 2026, tentando começar a articular uma frente anti-Trump", continua o colunista.
Entretanto, a situação de Lula também tem seus riscos. Trump, que discursará depois do presidente brasileiro na ONU, terá a chance de dar uma resposta imediata. Do lado econômico, a tensão com os EUA pode encarecer exportações e pressionar setores importantes. "Tem uma série de repercussões negativas que podem vir a atrapalhar esse plano do Lula", pontua Toledo.
"Por outro lado, você tem o Lula retomando um papel que ele não tinha e uma proeminência global que ele não tinha desde 2010", avalia o colunista.
A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.