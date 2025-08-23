Áudios mostram como Malafaia tenta manipular Bolsonaro

Para Toledo, esses áudios mostram uma espécie de manipulação psicológica do pastor sobre Jair Bolsonaro, alternando críticas e elogios.

Ele manipula psicologicamente o Bolsonaro o tempo todo, né? Ele fica entre a crítica e o elogio. [...] Ele é um manipulador, né? E tá claro que o Bolsonaro, por continuar recebendo essas mensagens, se deixa manipular também. José Roberto de Toledo

Thais Bilenky apontou o contexto político dos diálogos e como reforçam a imagem da família Bolsonaro focada em autopreservação. "Tudo somado, esse papel que o Bolsonaro se presta na relação com Malafaia, com esse linguajar chulo deles, com os objetivos muito explícitos dessas mensagens, o que que se tem? Que você vai criando, reiterando e reavivando na cabeça das pessoas a imagem dessa família que pensa no próprio umbigo" avalia.

Bilenky destaca também o timing da divulgação dessas mensagens, às vésperas do início do julgamento do ex-presidente no STF, que está marcado para setemebro. "Veio agora, quando o Supremo se prepara pra julgar, quando os Estados Unidos estão fechando o cerco contra o próprio Supremo", continua a colunista.

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.