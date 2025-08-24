Bolsonaristas no Congresso se vingam após aceno de Motta a Lula

"Na terça-feira, Motta fez uma operação para driblar os bolsonaristas e aprovar a urgência daquele projeto de lei contra a adultização", relembra Thais Bilenky. A aprovação do requerimento de urgência do "PL da adultização" foi interpretada como um gesto de Motta para recuperar o protagonismo. Assim, o projeto vai direto para votação em plenário, sem a necessidade de passar por comissões especiais. Diante disso o bloco bolsonarista, mostrou força ao eleger aliados para cargos estratégicos e reacender disputas sobre o voto impresso.

"Na quarta-feira, veio a revanche deste centrão bolsonarista. O Davi Alcolumbre já tinha o nome dele pra presidir a CPI do INSS, que era o Omar Aziz. O Motta já tinha anunciado o relator que ele ia indicar, que é o Ricardo Ayres, do partido dele, e aí eles fizeram uma articulação ali, deram um 'olé' nos dois, elegeram o Carlos Viana para presidente, que indicou o Alfredo Gaspar para relator, que é um deputado bolsonarista que inclusive está disputando espaço com o próprio Arthur Lira lá em Alagoas."

A oposição bolsonarista conseguiu deixar todo mundo irritado, avaliou Bilenky. "Aí a CCJ do Senado aproveita de novo e aprova um destaque no código eleitoral que permite o voto impresso, algo que já tinha sido derrotado. Eles ressuscitaram essa ideia numa comissão que estava esvaziada e aprovaram que a urna vai ter que imprimir o registro de cada voto. Ainda vai para o plenário, isso não está definido, mas foi mais uma que o bolsonarismo conseguiu passar", conclui.

Para Toledo, no entanto, a decisão sobre o voto impresso é algo mais simbólico, com pouca possibilidade de aprovação no plenário. "Mas no caso da CPI vai ter repercussão, porque essa CPI vai fazer barulho", analisa.

