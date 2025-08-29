Crime organizado usa até 'pão fantasma' para lavar dinheiro em padarias

[Empresários do setor] estão contando que onde esses caras entram para lavar dinheiro usando padarias, acaba o mercado. Porque eles vendem mais barato, eles não têm nenhum interesse em fazer dinheiro, eles têm interesse em lavar o dinheiro, já chegam com o dinheiro e só precisam dizer que aquele dinheiro tem uma origem legal. José Roberto de Toledo

Embora o crime organizado já estivesse entranhado nos postos de combustível do país há alguns anos, chama atenção a rapidez com a qual essa operação se sofisticou, analisa Thais Bilenky. A colunista ouviu uma fonte do setor, que detalhou as mudanças dos últimos cinco anos. "Alguma pessoa ligada ao crime chegava com uma mala de dinheiro no posto de gasolina, comprava à força aquele posto e falava 'a partir de agora sou eu que vendo aqui. E aí entrava combustível adulterado e combustível limpo também", conta.

"[O crime ] ocupou a cadeia inteira. Então, hoje vai da refinaria pra distribuidora até o posto de gasolina, e aí chegou na ponta da ponta da ponta do iceberg, que são todas as fintechs. Acelerou demais esse processo e também ficou muito mais embrenhado na economia legal", completa Bilenky.

