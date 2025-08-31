Tarcísio acelera de olho no Planalto e marqueteiros temem derrapagem

Ele acelerou tanto que um dos marqueteiros que a equipe dele sondou disse que a melhor estratégia era atuar como se estivesse indo para a reeleição. Toda vez que o Tarcísio, agora sobretudo, na iminência do julgamento do Bolsonaro, posa de candidato, ele começa a tomar tiro primeiro pelos filhos do próprio Bolsonaro. Então, o ideal seria fingir que está ali no jogo jogado dele, e aí o ex-presidente Bolsonaro anunciar publicamente que Tarcísio é o seu candidato. Essa deveria ser a postura. Thais Bilenky

Dirigentes de partidos também disputam o destino de Tarcísio. "O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, fizeram uma disputa pública de Tarcísio, não se ele vai ser candidato a presidente ou não, mas por qual partido. Ele é do Republicanos, o Valdemar disse que ele prometeu ir pro PL, eles já falaram, trocaram declarações já disputando a candidatura", continua Thais Bilenky.

Embora o governador seja a aposta de setores da direita, a estratégia de Tarcísio tem riscos. "O Bolsonaro hoje é minoritário, tem mais rejeição do que voto, mas a quantidade de eleitores simpatizantes que ele tem é suficiente para anular uma candidatura da direita. Então, o grande risco do Tarcísio ao precipitar esse movimento é ter o Bolsonaro contra ele", avalia Toledo.

"Para aplacar a fúria bolsonarista, o Tarcísio também, nessa semana, fez um aceno público à anistia", lembra Bilenky. "Nós precisamos de pacificação. E o Congresso Nacional tem papel fundamental nessa pacificação. E a gente não pode permitir que ninguém tire essa prerrogativa do Congresso", disse o governador em evento de comemoração de 20 anos do Republicanos, em Brasília, na última segunda-feira (25).

