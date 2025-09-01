Alcoolizada por dono de bar, macaca é recuperada em bioparque na Amazônia

Há quatro anos, Chicó foi resgatado pelo Ibama e levada para o Bioparque de Carajás. Ao chegar, o veterinário do Bioparque, Nereston Camargo, percebeu que Chicó tinha vivido tanto tempo com humanos que não se reconhecia como macaca. Com paciência, foi colocando Chicó em contato com outros animais de sua espécie, primeiro separado por telas, até que a líder dos macacos aranha de testa branca, Mariana, aceitou Chicó e ela pode ser introduzida na ilha onde seus primos vivem no Bioparque.

A reintegração do animal ao convívio de outros macacos foi um processo difícil. "Demorou três meses para Chicó conseguir entender que ela não era um ser humano", conta Toledo. No começo, ela não sabia escalar as árvores, mas, aos poucos, foi observando os outros macacos aranha e começou a se comportar como eles.

Chicó é um dos 300 animais de 60 espécies que foram resgatados do tráfico de animais ou de cativeiros ilegais e levados para o Bioparque de Carajás nos últimos anos. São onças da Amazônia e do Cerrado, sussuaranas, antas, araras, entre outros. Dos 400 que passaram pelo Bioparque, 300 continuam lá porque não têm condições de voltarem para a natureza e 100 foram reintroduzidos .

Toledo também criticou a legislação ambiental. "A legislação trata do crime de tráfico de animais de uma maneira muito branda. As penas são muito pequenas. E, culturalmente, é um negócio muito, muito disseminado", completa.

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.