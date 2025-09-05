O jogo de cena do centrão pela anistia

"O grande movimento do Congresso essa semana foi a anistia", destaca Bilenky. Diante da pressão de partidos do Centrão, o líder do PT, Lindbergh Farias, afirmou após uma reunião com Hugo Motta, presidente da Câmara, que houve uma mudança de tom e que o projeto deve ser pautado.

Embora os ministros do STF não tenham se pronunciado publicamente sobre o assunto, houve reação na corte. "Isso deflagra uma reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em off, dizendo que crime contra o Estado Democrático de Direito não é passível de anistia", continua Bilenky. Até Luiz Fux, visto como o ministro "boia de salvação" do bolsonarismo, se posicionou contra a possibilidade de anistia.

Apesar dessas articulações, a análise no governo é de que o projeto não passaria do Senado, conta Toledo. "O resumo é o seguinte, do que eu ouvi principalmente dentro do governo: O Hugo Motta não existe como presidente da Câmara, não tem força alguma, e se for forçado vai colocar em votação essa anistia. Essa linha de defesa não existe, o Hugo Motta não existe, mas que o Davi Alcolumbre, no Senado, vai barrar. Nem sequer colocar em votação".

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo.

