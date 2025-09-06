O estranho caso do crime sem autor

O [Procurador-geral da República] Gonet, a meu ver, foi muito feliz na exposição dele porque ele deu a cronologia dos fatos de uma maneira muito clara e irrefutável, sem sujeito indeterminado nem oculto, como as defesas fizeram. Ele dá o sujeito e dá o crime que foi cometido. José Roberto de Toledo

Para Bilenky, apesar do "empurra-empurra" dos acusados, o julgamento é histórico e simbólico. "Julgar golpe de Estado no Brasil é inédito, embora o Brasil seja repleto de tentativas e de golpes de Estado ao longo da sua história. Então, tem um aspecto de importância e simbologia que não pode ser desprezado", pontua.

