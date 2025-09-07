0,001% mais ricos ganham R$ 300 mil por dia e pagam menos imposto que você

Você pode pensar: isso dá R$ 12,5 mil por hora, não é lá muito mais do que cobra um cirurgião ou um advogado muito requisitado. A diferença é que, para ganhar tanto, o cirurgião e o advogado precisariam trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. O Zero-Zero-Zero-1 não precisa necessariamente trabalhar. Seu dinheiro trabalha por ele. Quanto mais dinheiro ele tem, mais o dinheiro rende - e, incrivelmente, menos imposto paga, proporcionalmente à sua renda. José Roberto de Toledo

Esses dados fazem parte de um estudo publicado pelo Observatório Fiscal Europeu que investigou como super-ricos pagam impostos (ou não) no Brasil. A pesquisa foi conduzida por nove pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, de universidades francesa, americana, do Banco Mundial e da Receita Federal.

O estudo mostra que a concentração de renda no Brasil é significativamente maior do que se supunha e que os ultrarricos brasileiros pagam relativamente pouco imposto em comparação aos super-ricos de outros países.

Os autores fizeram essa descoberta porque usaram uma metodologia mais sofisticada, continua Toledo. "Eles cruzaram os dados dos indivíduos com os de suas empresas. Com isso, puderam somar duas rendas: 1) a renda individual declarada ao Fisco, e 2) a renda não-distribuída, que fica nas empresas, mas que compõem o patrimônio e o poder econômico de seus sócios. Isso inclui também as empresas que estão em nome de outras empresas."

Os pesquisadores construíram uma árvore societária que vai até o décimo nível de participação nas empresas para conectar as empresas aos seus respectivos sócios e acionistas. "Como resultado dessa floresta de participações empresariais diretas e indiretas, a renda econômica do Zero-Zero-Zero-1 é mais do que o dobro da renda declarada à Receita: R$ 112 milhões versus R$ 51 milhões."

Ou seja, na prática, há dois sistemas tributários em vigor no Brasil: um para os super-ricos, e outro para os 150 milhões de adultos fora do triplex da cobertura. As regras são diferentes porque a fonte da renda é outra: não é o trabalho, mas o lucro das empresas, e das empresas das empresas, e das empresas das empresas das empresas, explica.