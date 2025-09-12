Penas de 159 anos para cúpula golpista são inéditas no Brasil

Só os generais, só aqueles que têm cargo de general, e eu estou incluindo aí o almirante Almir Garnier, porque na hierarquia da Marinha o posto de almirante equivale ao de general, são 90 anos de prisão para os mais altos cargos militares do Brasil. É um fato absolutamente inédito, e com potencial até de mudar um pouco da história do país, não só porque é a primeira vez que se condena um ex-presidente por uma tentativa frustrada de golpe de Estado, e o Brasil está cheio de golpes na sua história, como a cúpula militar. Dos militares, que raramente são punidos, só os generais aqui já estão tomando 90 anos na cabeça. José Roberto de Toledo

Thais Bilenky reforça que o julgamento é um marco na história do Brasil, e que representa uma travessia de um processo de anos. "De fato, é a primeira vez que se julga golpe de Estado, que como diz [o historiador] Carlos Fico, está no DNA deste país. E pela primeira vez isso vai ficar marcado como algo que tem que ser punido e responsabilizar os culpados", completa.

Bilenky também destaca que o julgamento no STF foi marcado por gestos simbólicos de união institucional dos ministros diante da gravidade do caso. Embora não façam parte da 1ª turma, os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, que preside a corte, acompanharam a sessão desta quinta-feira.

Gilmar Mendes, que é o ministro que sempre é o primeiro a sair em defesa ou do Alexandre de Moraes ou do próprio Supremo quando atacado, foi e se sentou na plateia para assistir à sessão. [...] E depois o próprio Barroso, presidente do tribunal, [...] fica lá durante toda a sessão, também nesse gesto de respaldo, dizendo que o tribunal está aqui, o presidente do tribunal está aqui. Thais Bilenky

