Lula em alta, Bolsonaro em baixa, Arenão e Tarcísio na espera
Fatos como a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF e o viés de alta do governo Lula nas últimas pesquisas desarrumaram o xadrez da direita e elevaram a temperatura na disputa por 2026, avaliam José Roberto de Toledo e Thais Bilenky.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
Toledo afirma que a tentativa do chamado "Arenão" de antecipar a candidatura de Tarcísio de Freitas expôs a fragmentação da direita e criou obstáculos para alianças nacionais, enquanto Lula vê viés de alta nas pesquisas.
O Arenão, que eu me recuso de chamar de centrão, queimou a largada. Eles saíram lançando a candidatura presidencial do Tarcísio e até espalhando por aí um plano minucioso, meticuloso e absolutamente irrealista de como seria a eleição de 2026, muito antes de o Fux começar a abrir a boca.José Roberto de Toledo
Para Thais Bilenky, a condenação obrigou aliados do Arenão a recuar e reorganizar estratégias. "Os soldados do Arenão todos tiveram que voltar às bases e reagrupar as tropas, porque de fato essa semana deu uma complicada nas movimentações anteriores", diz a jornalista.
O cenário incerto pressiona a direita a buscar alternativas, enquanto o debate sobre uma possível anistia mobiliza governo e oposição. Thais destaca que parlamentares dizem que há maioria para votar, mas falta decisão do presidente da Câmara. "Tem mais líderes aderindo, mas não tem uma coisa decisiva que é a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, de pautar", afirma.
Pesquisas Datafolha e Ipsos publicadas nesta semana mostram estabilidade ou tendência de alta para Lula, o que pode mudar estratégias nos próximos meses. "A aprovação, que é aquela pergunta que não tem meio termo, aprova ou desaprova, o governo foi de 46 para 48, uma variação dentro da margem, mas é o valor mais alto que ele tem nesse ano", comenta Toledo sobre a Datafolha.
Foi um erro de timing crasso, que o Tarcísio já estava numa posição dificílima, ficou pior ainda. E o pior [...] é que tudo isso acontece num momento em que há sinais tênues ainda, que podem levar a uma recuperação da popularidade do Lula.José Roberto de Toledo
Para Thais, mesmo se a anistia avançar e Bolsonaro voltar a ser elegível, Tarcísio não terá caminho fácil: "Se a anistia passa mesmo, do jeito que ele estava defendendo na semana passada, e o Bolsonaro volta a ser elegível, a candidatura dele também cai. Então, desse ponto de vista e de outros também, todo esse movimento recente para o Tarcísio é um complicador."
