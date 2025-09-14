A hora e a vez do 'quiproquó' de Luiz Fux

"O caminho mais comum é o futuro ministro ter ligação pessoal com o presidente que o indica", prossegue Toledo. Gilmar Mendes foi advogado geral de FHC, Alexandre de Moraes foi ministro do Temer, André Mendonça foi ministro do Bolsonaro, Cristiano Zanin foi advogado do Lula.

Outro caminho, que é cada vez mais raro, é o futuro ministro ser indicado ou indicada por um setor da sociedade que quer se ver representado no Supremo. Entra pela fama de independente. Foram os casos da Carmen Lúcia e do Joaquim Barbosa.

"O terceiro caminho é um atalho. E requer muito óleo de peroba pra funcionar. É o atalho do lobby pessoal", continua.

Fux batalhou, Fux se esforçou - por anos, por muitos anos, antes de chegar lá. Fez plano de campanha e cumpriu com afinco. Tomou café e tomou chá de cadeira na antessala de muitos poderosos. Pediu conselho até para jornalista sobre como se aproximar de quem tinha influência na nomeação. José Roberto de Toledo

Fux arrumou dois padrinhos de peso, que convenceram Dilma Rousseff, recém-empossada presidente em 2011, a indicá-lo ao Supremo. Fazia sete anos que Fux estava em campanha. Ambos os padrinhos viriam a se tornar símbolos de corrupção: foram o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o então ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci.

"Na ânsia de chegar ao Supremo, Fux buscou também o endosso de José Dirceu, que já tinha sido cassado pela Câmara dos Deputados, já tinha perdido os direitos políticos e - todo mundo sabia - já era réu no processo do Mensalão que corria no Supremo. Todo mundo, vírgula", relembra Toledo.