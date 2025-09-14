A hora e a vez do 'quiproquó' de Luiz Fux
O ministro do STF Luiz Fux levou quase 12 horas na última quinta-feira para ler o voto em que se manifestou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes relacionados à trama golpista. O placar final do julgamento ficou em 4x1, e os réus foram condenados.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
O colunista José Roberto de Toledo relembrou o histórico do magistrado. "Luiz Fux não chegou ao Supremo por acaso, nem sequer por seus eventuais méritos como juiz. Até por que isso não é o que mais pesa na nomeação pro cargo. Em regra, são três os caminhos para vestir a toga", diz Toledo.
"O caminho mais comum é o futuro ministro ter ligação pessoal com o presidente que o indica", prossegue Toledo. Gilmar Mendes foi advogado geral de FHC, Alexandre de Moraes foi ministro do Temer, André Mendonça foi ministro do Bolsonaro, Cristiano Zanin foi advogado do Lula.
Outro caminho, que é cada vez mais raro, é o futuro ministro ser indicado ou indicada por um setor da sociedade que quer se ver representado no Supremo. Entra pela fama de independente. Foram os casos da Carmen Lúcia e do Joaquim Barbosa.
"O terceiro caminho é um atalho. E requer muito óleo de peroba pra funcionar. É o atalho do lobby pessoal", continua.
Fux batalhou, Fux se esforçou - por anos, por muitos anos, antes de chegar lá. Fez plano de campanha e cumpriu com afinco. Tomou café e tomou chá de cadeira na antessala de muitos poderosos. Pediu conselho até para jornalista sobre como se aproximar de quem tinha influência na nomeação. José Roberto de Toledo
Fux arrumou dois padrinhos de peso, que convenceram Dilma Rousseff, recém-empossada presidente em 2011, a indicá-lo ao Supremo. Fazia sete anos que Fux estava em campanha. Ambos os padrinhos viriam a se tornar símbolos de corrupção: foram o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o então ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci.
"Na ânsia de chegar ao Supremo, Fux buscou também o endosso de José Dirceu, que já tinha sido cassado pela Câmara dos Deputados, já tinha perdido os direitos políticos e - todo mundo sabia - já era réu no processo do Mensalão que corria no Supremo. Todo mundo, vírgula", relembra Toledo.
Fux depois alegou que não lembrava do detalhe de que ele era réu quando foi conversar com o Zé Dirceu. E foi mais longe. Indagado por ele, segundo o próprio Zé Dirceu, Fux prometeu "matar no peito o Mensalão". Prometeu mas não cumpriu. Anos depois, quando Zé Dirceu contou essa história, Fux falou que era só uma metáfora futebolística. Quando a bola do Mensalão caiu no peito dele no Supremo, Fux chutou os padrinhos. Votou pela condenação tanto de Zé Dirceu quanto de Palocci. José Roberto de Toledo
Para Toledo, Fux exagerou tanto na ânsia de escantear os padrinhos que tentou convencer - sem sucesso - seus colegas de tribunal de que havia perenidade e hierarquia de organização criminosa. As mesmas hierarquia e perenidade que ele não viu agora no julgamento da trama golpista. "Fux contradiz Fux e nem sequer fica vermelho", diz Toledo.
"Tanto antes quanto agora, Fux não foi levado a sério nem pelos colegas, nem pelos advogados, nem por ninguém. Fux não é punitivista, Fux não é garantista, Fux é quiproquózista", completa.
A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.