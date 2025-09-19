Lula sai da lona, mas luta da reeleição é pela economia, mostra Ipsos-Ipec

Após um início de mandato com saldos positivos, a popularidade do governo sofreu um forte desgaste, que culminou em junho de 2025, seu ponto mais baixo. Naquele mês, o saldo de avaliação do presidente (ótimo/bom menos ruim/péssimo) atingiu um vale de -18 pontos. A desaprovação era generalizada, com avaliações negativas recordes em áreas sensíveis como Controle de Gastos (saldo de -39) e Segurança Pública (-32). O governo parecia grogue, encurralado nas cordas pela percepção de uma gestão ineficaz.

A pesquisa de setembro, no entanto, mostra que o presidente reagiu. O saldo de avaliação geral melhorou expressivos 10 pontos, subindo de -18 para -8. Essa recuperação foi impulsionada por uma melhora visível na percepção de áreas cruciais. O saldo em Combate ao Desemprego, por exemplo, melhorou 9 pontos. Em Saúde, a melhora foi de 12 pontos.

Apesar da reação, os números ainda são preocupantes para o Planalto. Em oito das nove áreas temáticas pesquisadas, a percepção de "Ruim/Péssima" continua superando a de "Ótima/Boa". Ou seja, Lula conectou bons golpes, mas não o suficiente para virar o placar a seu favor.

A análise mais profunda dos dados, cruzando diferentes indicadores de popularidade, revela que o principal ponto fraco do presidente hoje é a confiança. O saldo de Confiança pessoal em Lula está em -15 pontos, quase o dobro do déficit de sua Avaliação de governo (-8).

Este padrão é um perigoso déjà-vu da crise do Mensalão em 2005, quando a credibilidade pessoal do presidente também foi o indicador mais atingido. Isso sugere que a atual crise de imagem não é apenas sobre o que o governo faz, mas sobre a confiança na figura do próprio presidente.

Com o gongo soando para o último e decisivo round, a estratégia para 2026 está clara. Análises estatísticas de séries históricas, como as que fizemos, provam que a popularidade presidencial no Brasil é uma consequência quase imediata da percepção do público sobre a economia.