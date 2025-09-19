Lula sai da lona, mas luta da reeleição é pela economia, mostra Ipsos-Ipec
Uma nova pesquisa nacional Ipsos-Ipec, obtida em primeira mão, revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu se reerguer de seu pior momento, mas a luta para garantir sua popularidade e viabilizar a reeleição em 2026 está longe de terminar. Os dados de setembro de 2025 mostram uma melhora significativa na percepção do governo em áreas-chave desde a crise de junho, mas a avaliação continua em território negativo na maioria dos quesitos.
Usando uma metáfora do boxe, a trajetória do terceiro mandato de Lula pode ser dividida em rounds, explicou Toledo. Após um primeiro round de otimismo em 2023, o presidente sofreu duros golpes em 2024, que o levaram à lona em meados de 2025. A nova pesquisa mostra que ele ouviu a contagem, se levantou e reagiu neste round atual. Contudo, ainda está perdendo a luta por pontos. O resultado final será decidido no último round: os 12 meses que antecedem a eleição.
Após um início de mandato com saldos positivos, a popularidade do governo sofreu um forte desgaste, que culminou em junho de 2025, seu ponto mais baixo. Naquele mês, o saldo de avaliação do presidente (ótimo/bom menos ruim/péssimo) atingiu um vale de -18 pontos. A desaprovação era generalizada, com avaliações negativas recordes em áreas sensíveis como Controle de Gastos (saldo de -39) e Segurança Pública (-32). O governo parecia grogue, encurralado nas cordas pela percepção de uma gestão ineficaz.
A pesquisa de setembro, no entanto, mostra que o presidente reagiu. O saldo de avaliação geral melhorou expressivos 10 pontos, subindo de -18 para -8. Essa recuperação foi impulsionada por uma melhora visível na percepção de áreas cruciais. O saldo em Combate ao Desemprego, por exemplo, melhorou 9 pontos. Em Saúde, a melhora foi de 12 pontos.
Apesar da reação, os números ainda são preocupantes para o Planalto. Em oito das nove áreas temáticas pesquisadas, a percepção de "Ruim/Péssima" continua superando a de "Ótima/Boa". Ou seja, Lula conectou bons golpes, mas não o suficiente para virar o placar a seu favor.
A análise mais profunda dos dados, cruzando diferentes indicadores de popularidade, revela que o principal ponto fraco do presidente hoje é a confiança. O saldo de Confiança pessoal em Lula está em -15 pontos, quase o dobro do déficit de sua Avaliação de governo (-8).
Este padrão é um perigoso déjà-vu da crise do Mensalão em 2005, quando a credibilidade pessoal do presidente também foi o indicador mais atingido. Isso sugere que a atual crise de imagem não é apenas sobre o que o governo faz, mas sobre a confiança na figura do próprio presidente.
Com o gongo soando para o último e decisivo round, a estratégia para 2026 está clara. Análises estatísticas de séries históricas, como as que fizemos, provam que a popularidade presidencial no Brasil é uma consequência quase imediata da percepção do público sobre a economia.
Os principais golpes de Lula para virar a luta com os juízes - a opinião pública - serão os indicadores econômicos. As projeções atuais de mercado indicam uma inflação controlada e uma leve queda no desemprego para os próximos 12 meses. Se essa tendência se confirmar, a história sugere que a popularidade de Lula seguirá o mesmo caminho, como fez em 2006 para garantir sua reeleição.
O cenário, portanto, está em aberto. Se a economia reagir como esperado, Lula pode conseguir uma virada e vencer a luta por pontos, chegando como favorito em 2026. Se a economia frustrar as expectativas ou se a crise de confiança se aprofundar, ele corre o risco de perder o fôlego e sofrer uma derrota não apenas histórica, mas definitiva.
O round final já começou. E os juízes estão de olho no placar da economia.
